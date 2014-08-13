В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
Летние каникулы для школьников и студентов следует продлить до 1 октября, чтобы позволить молодежи подрабатывать или ездить на отдых в сентябре, а соответствующий пилотный проект можно было бы провести в регионах Дальнего Востока, считает депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР), который направил соответствующее предложение вице-премьеру Татьяне Голиковой. Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на РИА Новости.
"Как депутат Государственной думы я часто провожу встречи со школьниками и студентами по всей России. Во время общения очень часто звучат предложения, как со стороны учеников, так и со стороны преподавателей о необходимости продления летних каникул до 1 октября", - говорится в письме.
"Прекрасно осознавая сложность осуществления данной меры, со своей стороны предлагаю реализовать эту идею в Дальневосточном регионе РФ в качестве пилотного проекта, а именно в Хабаровском и Приморском крае", - предложил депутат.
Он пояснил, что обсуждал эту тему в регионах с молодежью и нашел поддержку с их стороны.
Власов в своем письме вице-премьеру отметил, что уровень нагрузки на учеников и студентов на данный момент очень высок: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего 2 месяца. Кроме этого, по мнению депутата, следует принимать во внимание тот факт, что многие школьники и студенты предпочитают работать в летнее время, а продление летних каникул позволит получить им больше практических знаний и закрепить теоретические.
"Необходимо помнить, что работодатели требуют от выпускников наличия опыта работы. Продление летних каникул позволит частично решить эту проблему. Также данная мера будет способствовать развитию туризма в России, поскольку позволит нашим согражданам с детьми выезжать на южные курорты страны в сентябре", - считает парламентарий.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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