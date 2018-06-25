В Госдуме вновь предложили предоставлять родителям выходной 1 сентября

Возможность получить выходной в День знаний должны получить родители первоклассников, считают авторы законопроекта. Как сообщает РБК, выходной день должен быть предоставлен за счет оплачиваемого отпуска, следует из документа.

Депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили к внесению в нижнюю палату парламента законопроект, который позволит родителям первоклассников брать выходной 1 сентября. Текст документа опубликовал в Telegram один из авторов инициативы, глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Изменения предлагается внести Трудовой кодекс.

«Родителям (опекунам, приемным родителям) ребенка, идущего в первый класс, по их письменному заявлению предоставляется отпуск 1 сентября (День знаний) в счет ежегодного оплачиваемого отпуска», — говорится в тексте законопроекта.

Эту инициативу Нилов объяснил тем, что 1 сентября «бывает раз в жизни» как для первоклассника, так и для его родителей. При этом сейчас, отмечает депутат, может возникнуть такая ситуация, когда родителей не отпускают с работы. «Поддержать ребенка в такой ответственный день — бесценно», — указал Нилов.

Ранее в августе ввести 1 сентября выходной для родителей первоклассников предложила глава Института прогрессивного образования Анна Маркс. Она направила предложение вице-премьеру Татьяне Голиковой, в котором попросила предоставить родителям первоклассников право на дополнительный оплачиваемый выходной. В документе Маркс привела данные опроса, который показал, что большинству родителей (83%) нужно брать отгул или отпуск за свой счет, чтобы проводить ребенка в школу. Опрос был проведен среди 1,6 тыс. родителей из 75 регионов России.

Более трети респондентов (37%) сообщили, что не могут отпроситься с работы из-за сокращения доходов в период пандемии. Кроме того, некоторые родители сказали, что у них нет возможности отлучиться на несколько часов в связи со спецификой работы, или сослались на возможный отказ со стороны руководства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]