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У граждан старше 40 лет может появиться дополнительный выходной

У граждан старше 40 лет может появиться дополнительный выходной

Источник фото: pixabay.com

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин подчеркнул, что возможность получить оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации будет способствовать сохранению здоровья граждан, сообщают «Вести:Приморье».

Государственная Дума приняла во втором чтении поправки в Трудовой кодекс РФ, которыми предусматривается предоставление гражданам от 40 лет и старше ежегодного выходного дня для прохождения диспансеризации.

«Это решение позволит нашим гражданам ежегодно получать дополнительный оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации, — сказал Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. — Сегодня работодатели не всегда идут навстречу своим сотрудникам, чтобы те своевременно могли попасть к врачу, — люди вынуждены брать выходной за свой счет и терять в зарплате. В результате многие просто отказываются от осмотра. Однако именно регулярное прохождение диспансеризации – залог выявления на ранней стадии хронических или даже смертельно опасных заболеваний. Данный закон будет способствовать сохранению здоровья и увеличению продолжительности жизни наших граждан».

Вячеслав Володин напомнил, что ранее ГД приняла закон, который дает возможность гражданам предпенсионного и пенсионного возраста получить не один, а два выходных дня для прохождения диспансеризации, отмечается на сайте ведомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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