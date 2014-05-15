В частных клиниках будут делать бесплатные прививки

Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» в части расширения перечня медицинских организаций, в которых осуществляется бесплатное проведение профилактических прививок, сообщают «Вести:Приморье».

«Согласно проекту закона бесплатную прививку, включенную в национальный календарь вакцинации, можно будет сделать не только в государственной, но и в частной клинике, если она работает в системе обязательного медицинского страхования, – сказал Председатель ГД. – Сейчас у граждан, которые прикреплены к частным клиникам по своему полису ОМС, возможности сделать такую прививку нет – бесплатно их могут делать только государственные или муниципальные медицинские учреждения. При этом в частных клиниках по месту жительства наблюдаются десятки тысяч россиян, и для того чтобы бесплатно пройти вакцинацию, им приходится обращаться в другое место».

Как подчеркнул Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, от доступности медицинских услуг для граждан зависит качество здравоохранения в целом, отмечается на сайте ГД РФ.

«Принятие данного закона позволит гражданам сделать прививку в привычном и удобном для них медицинском учреждении, у специалиста, которому они доверяют. А от доступности медицинских услуг зависит качество здравоохранения в целом», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]