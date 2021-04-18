Новости Общество
Сегодня, 13:44

Вакцинацию от COVID-19 предлагают внести в календарь прививок

Вакцинацию от COVID-19 предлагают внести в календарь прививок

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о включении вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в национальный календарь профилактических прививок, сообщают «Вести:Приморье». 

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на электронную базу Госдумы.

Отмечается, что поправки вносятся в закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

Напомним, в Приморье по данным на 30 мая диагноз «коронавирус» подтвердился у 32 жителей региона. Всего заболевших с начала эпидемии - 44 344. Выздоровели - 41 520 человек. Умерли - 732 граждан. Привились от инфекции COVID – 148 608 жителя края. Было обследовано 1 035 493 приморца.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме