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Вакцинацию от COVID-19 предлагают внести в календарь прививок
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о включении вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в национальный календарь профилактических прививок, сообщают «Вести:Приморье».
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на электронную базу Госдумы.
Отмечается, что поправки вносятся в закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».
Напомним, в Приморье по данным на 30 мая диагноз «коронавирус» подтвердился у 32 жителей региона. Всего заболевших с начала эпидемии - 44 344. Выздоровели - 41 520 человек. Умерли - 732 граждан. Привились от инфекции COVID – 148 608 жителя края. Было обследовано 1 035 493 приморца.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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