Вакцинацию от COVID-19 предлагают внести в календарь прививок

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о включении вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в национальный календарь профилактических прививок, сообщают «Вести:Приморье».

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на электронную базу Госдумы.

Отмечается, что поправки вносятся в закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

Напомним, в Приморье по данным на 30 мая диагноз «коронавирус» подтвердился у 32 жителей региона. Всего заболевших с начала эпидемии - 44 344. Выздоровели - 41 520 человек. Умерли - 732 граждан. Привились от инфекции COVID – 148 608 жителя края. Было обследовано 1 035 493 приморца.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]