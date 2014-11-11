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31 декабря может стать выходным

31 декабря может стать выходным

Фото: biletik.aero

Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

В соответствии с производственным календарем новогодние каникулы в 2020 году продлятся с 1 по 8 января, 31 декабря 2019 года будет рабочим днем, сокращенным на один час. По общим правилам перенос выходных может осуществляться только федеральным законом или решением правительства РФ. Работодателям такое право не предусмотрено.

"Рабочий день 31 декабря может стать для работников нерабочим, если им будет предоставлен дополнительный день отдыха. Однако это возможно при соблюдении ряда условий", - рассказал замруководителя Роструда Иван Шкловец.

Замглавы Роструда добавил, что предоставить работнику выходной 31 декабря можно как день отпуска: ежегодного, если это было предусмотрено графиком или при наличии неиспользованных дней, либо без сохранения зарплаты, т.е. за свой счет. Кроме того, сотрудник может взять отгул на последний день года за ранее отработанное сверхурочное время либо за работу в выходной день или нерабочий праздничный день.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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