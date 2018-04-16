Приморье в стороне: Еще один регион объявил 31 декабря выходным

В Бурятии 31 декабря объявлено выходным днем. Из-за этого рабочий день перенесут на субботу — 26 декабря. Всего в канун Нового года будут отдыхать россияне из 23 регионов, сообщают «Вести:Приморье».

«[Отдыхать 31 декабря будут] Архангельская, Белгородская, Владимирская, Кировская, Костромская, Вологодская, Курская, Мурманская, Орловская, Рязанская, Томская, Ульяновская, Ярославская области. Камчатский и Ставропольский края, а также Бурятия, Карелия, Крым, Мордовия, Севастополь, Татарстан, Тыва, Чувашия», — приводит ТАСС список регионов, где в последний день года объявлен выходной.

Напомним, в 2019 году главы нескольких регионов распорядились перенести рабочий день со вторника, 31 декабря, на субботу, 28 декабря, отмечает vl.ru. Олег Кожемяко в конце ноября пообещал узнать мнение приморцев, а за 10 дней до Нового года сообщил, что предприятия сами должны решить, будет ли 31-е число выходным. В этом году 31 декабря выпадает на четверг, но никаких заявлений по этому поводу губернатор не делал.

Напомним, в 2021 году новогодние каникулы продлятся с пятницы, 1 января, по воскресенье, 10 января.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]