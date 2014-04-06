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31 декабря будет выходным, но не в 2020 году

31 декабря будет выходным, но не в 2020 году

Источник фото: pixabay.com

В наступающем 2021 году 31 декабря будет выходным днём, сообщают «Вести:Приморье».

31 декабря будущего года будет нерабочим днем. Постановление о переносе выходных дней в 2021 году подписал Михаил Мишустин.

«В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно», — говорится на сайте кабмина.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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