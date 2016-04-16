Календарь выходных дней в 2021 году представил Роструд 

Роструд представил РИА Новости календарь выходных в 2021 году, сообщают «Вести:Приморье».

Трехдневная рабочая неделя ожидает россиян из-за празднования 23 февраля, они будут отдыхать с 21 по 23. Тем не менее рабочий день 22 февраля придется отработать 20 числа. Таким образом, с 15 по 21 февраля граждан ожидает шестидневная рабочая неделя.

Четырехдневная неделя также будет в марте благодаря Международному женскому дню. Также четырехдневными будут две недели в мае.

В середине июня россиян ожидает выходной 14 числа. Поскольку День России в этом году приходится на субботу, выходной решили сделать в понедельник.

В первую ноябрьскую неделю жители России выйдут на работу с 1 по 3 ноября, а выходные запланированы с 4 по 7 ноября.

Канун Нового года — 31 декабря — в 2021 году также объявили выходным.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, губернатор Приморья Олег Кожемяко подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 декабря на 26 декабря для чиновников.

Распоряжение распространяется на сотрудников исполнительной власти, Правительства и аппарата Губернатора, госслужащих, а также работников, замещающих должности, не являющихся должностями государственных гражданских служащих Приморья.

Таким образом, суббота, 26 декабря, в крае будет рабочей, а следующий четверг – 31 декабря, выходным днем.

Руководителям организаций на территории края рекомендуется организовать рабочее время на своих предприятиях аналогичным образом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]