О сокращении новогодних каникул пояснили в Кремле

Планов сократить январские праздничные дни в качестве компенсации за выходной 31 декабря нет, уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщают «Вести:Приморье». Об этом пишет РИА Новости.

"Их и де-юре быть не может. Что касается следующего года, то правительство будет рассматривать исходя из общего понимания возможности выходного 31-го числа. А там уже, будет ли это компенсироваться или нет — сейчас каких-то позиций на этот счет нет", — уточнил представитель Кремля.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, губернатор Приморья Олег Кожемяко подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 декабря на 26 декабря для чиновников.

Распоряжение распространяется на сотрудников исполнительной власти, Правительства и аппарата Губернатора, госслужащих, а также работников, замещающих должности, не являющихся должностями государственных гражданских служащих Приморья.

Таким образом, суббота, 26 декабря, в крае будет рабочей, а следующий четверг – 31 декабря, выходным днем.

Руководителям организаций на территории края рекомендуется организовать рабочее время на своих предприятиях аналогичным образом.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]