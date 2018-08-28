Новости Общество
Сегодня, 10:42

По взаимному согласию: Песков заявил об открытие границ

По взаимному согласию: Песков заявил об открытие границ

Источник фото: pixabay.com

Открытие границ РФ будет осуществляться на основе взаимности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают «Вести:Приморье».

"Пока мы не слышали каких-либо заявлений на этот счет из правительства", - напомнил представитель Кремля​​​. "Именно правительство и штаб занимаются контактами с другими государствами", - напомнил Дмитрий Песков.

"Разумеется, открытие границ будет осуществляться на основе взаимности. Контакты сейчас осуществляются, но пока решений не принималось", - заключил пресс-секретарь президента.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме