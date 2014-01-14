Новогодние каникулы могут стать очень короткими (график)

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал о ряде идей, которые поддерживает партия, в том числе - об объявлении 31 декабря выходным днем при сокращении продолжительности новогодних каникул. Беседа главы государства с парламентарием состоялась в среду в Кремле по случаю предстоящего 30-летия ЛДПР, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

"Мы предложили 31 декабря [сделать выходным днем], и где-то уже губернаторы приняли [такое] решение", - сказал Жириновский. Январские же праздники, по мнению лидера ЛДПР, можно сократить: "Третьего [января] - на работу".

Остальные же дни январских праздников, как считает парламентарий, можно добавить человеку индивидуально к отпуску. "Может быть даже и вместо 8 марта тоже добавить, и 23 февраля. Пусть это будет индивидуально, потому что слишком много отрицательного происходит, когда длинные каникулы", - подчеркнул глава ЛДПР.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]