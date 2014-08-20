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Новогодние каникулы могут сократить

Новогодние каникулы могут сократить

Источник фото: pixabay.com

Глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января, сообщают «Вести:Приморье».

Как отмечается, такая инициатива необходима для компенсации нерабочих дней в 2020 году из-за ситуации с коронавирусной инфекции.

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе. Его текст приводит РИА Новости.

Как подчеркнул сенатор, такие изменения будут действовать только в 2021 году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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