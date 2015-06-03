В Минтруд обратились с предложением о сокращении первого рабочего дня после Нового года

Первый рабочий день после новогодних праздников стоит сократить на два часа. С инициативой в Минтруд РФ выступил Максим Петунин - директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив, сообщают «Вести:Приморье».

Внесение изменений облегчит сотрудникам возвращение в рабочий ритм, считает автор инициативы.

«Прошу оценить целесообразность внесения в трудовое законодательство изменений в части уменьшения на два часа продолжительности первого рабочего дня, следующего за новогодними праздниками», — приводит выдержку из письма Петунина RT. Действующее законодательство не позволяет сократить рабочий день, идущий после праздников, напомнил он.

До этого в России предлагали продлить новогодние каникулы до 25 января из-за распространения коронавируса, передает «Национальная служба новостей».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]