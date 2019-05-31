Правительство края приступило к работе в новом статусе

Первый рабочий день после новогодних праздников наступившего 2020 го года — 9 января, исполнительные органы власти региона начали как Правительство Приморского края.

Формально такие изменения вступили в силу уже с 1 января. И за дни каникул они проявились на официальном сайте Приморского края — приморский точк ру. Здесь заменили главное название сайта и сообщили, что из-за такой реорганизации возможны временные сбои на главном официальном интернет-ресурсе органов власти Приморья. Напомню, что административная реформа нацелена на то, чтобы сконцентрировать внимание органов исполнительной власти на том, чтобы решить масштабные задачи, в числе которых — реализация национальных проектов. Возглавляет правительство губернатор края Олег Кожемяко. Первый вице-губернатор Вера Щербина - занимает пост председателя Правительства.

Отметим, в Приморье с начала года появятся 20 министерств, шесть агентств, а также девять департаментов и пять инспекций.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]