Состав Правительства Приморья сформирован

Масштабная реформа всей системы управления Приморья завершена – Правительство края приступит к работе уже с 1 января 2020 года. Переформатирование системы управления в регионе позволит сконцентрировать внимание органов исполнительной власти на решении масштабных задач, в том числе по реализации национальных проектов, сообщает "Вести: Приморье".

По словам первого заместителя главы Приморья Веры Щербина, после проведенной оптимизации уменьшится количество органов власти – с 43 до 41. Таким образом, в Приморье появятся 20 министерств, шесть агентств, девять департаментов и пять инспекций.

Возглавляет Правительство Приморского края губернатор Олег Кожемяко. Глава региона определяет основные направления, осуществляет общее руководство и контроль деятельности Правительства края, органов исполнительной власти Приморья.

Первым вице-губернатором Приморья – председателем Правительства края назначена Вера Щербина. Ее кандидатура была вынесена на рассмотрение Законодательного собрания губернатором Приморья и одобрена депутатами на заседании. В ее обязанности войдет общее руководство и организация работы Правительства Приморского края, а также координация и оперативное руководство его деятельностью. Председатель Правительства также координирует работу вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора и Правительства Приморского края, заместителей председателя Правительства, заместителей председателя Правительства Приморского края – министров, руководителей органов исполнительной власти по вопросам, относящимся к компетенции Правительства края и органов исполнительной власти.

Кроме того, первый замглавы региона будет курировать вопросы финансов, государственного финансового контроля, регулирования контрактной системы в сфере закупок, государственно-правового управления, проектного управления, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки.

Вице-губернатором Приморья – руководителем аппарата губернатора края и Правительства Приморского края назначен Антон Волошко. Он будет курировать вопросы взаимодействия с Законодательным собранием Приморского края, Избирательной комиссией Приморского края и органами местного самоуправления, внутренней и информационной политики, профилактики коррупционных и иных правонарушений, государственной гражданской службы и кадров, бюджетного учета, общественной безопасности и координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства, обеспечения деятельности мировых судей, записи актов гражданского состояния.

Заместителем председателя Правительства Приморского края, курирующим вопросы экономического развития, промышленности и торговли, имущественных и земельных отношений, туризма и международного сотрудничества, сталКонстантин Шестаков.

Заместитель председателя Правительства Приморского края Александр Костенко будет курировать вопросы транспорта и дорожного хозяйства, лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, надзора за техническим состоянием и эксплуатацией самоходных машин и других видов техники.

Заместителем председателя Правительства Приморского края, курирующим вопросы жилищно-коммунального хозяйства, управления природными ресурсами и охраны окружающей среды, газоснабжения и энергетики, тарифообразования, государственного жилищного надзора, назначена Елена Пархоменко.

Курировать вопросы строительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства будет заместитель председателя Правительства Приморского края Михаил Петров.

Заместителем председателя Правительства Приморского края, курирующим вопросы труда и социальной политики, культуры и архивного дела, физической культуры и спорта, охраны объектов культурного наследия стала Елена Бронникова, которая до настоящего времени возглавляла департамент культуры Приморского края.

Курировать вопросы взаимодействия с федеральными органами государственной власти будет заместитель председателя Правительства Приморского края Алексей Наздратенко.

Заместителем председателя Правительства Приморского края – министром образования Приморского края назначена Наталья Бондаренко.

Заместитель председателя Правительства Приморского края – министр здравоохранения Приморского края сталВиктор Фисенко.

Заместитель председателя Правительства Приморского края – министр цифрового развития и связи Приморского края Сергей Максимчук будет курировать вопросы информатизации и телекоммуникаций, молодежной политики.

Министерство культуры и архивного дела возглавит Максим Бурдело.

Министром лесного хозяйства и охраны объектов животного мира назначен Валентин Карпенко.

Министерство сельского хозяйства возглавит Андрей Бронц.

Министерство государственно-правового управления будет работать под руководством Светланы Мех.

Министром государственного финансового контроля назначен Андрей Блохин.

Руководить министерством жилищно-коммунального хозяйства будет Владимир Бабич.

Министерство имущественных и земельных отношений возглавит Ирина Дмитриенко.

Министром по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий назначен Олег Мельников.

Министерство по регулирование контрактной системы в сфере закупок будет работать под руководством Елены Ивановой.

Глава министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды – Игорь Степаненко.

Министерство строительства возглавит Владимир Маран.

Министром транспорта и дорожного хозяйства стал Виктор Свяченовский.

Руководителем министерства труда и социальной политики назначена Светлана Красицкая.

Министерство физической культуры и спорта возглавит Жан Кузнецов.

Министром экономического развития стала Наталья Набойченко.

Исполнять обязанности главы министерства финансов назначена Ольга Коваль.

Исполнять обязанности главы министерства промышленности и торговли будет Алексей Пикалов.

Руководителем агентства международного сотрудничества стал Алексей Старичков.

Агентство по рыболовству возглавит Сергей Наставшев.

Главой агентства по тарифам стал Владимир Малюшицкий.

Исполнять обязанности руководителя агентства газоснабжения и энергетики будет Андрей Леонтьев.

Исполнять обязанности главы агентства по туризму будет Владимир Щур.

Исполнять обязанности руководителя агентства проектного управления назначен Николай Стецко.

Департамент государственной гражданской службы и кадров возглавит Алла Ешукова.

Департаментом бюджетного учета будет руководить Елена Корнейчук.

Главой департамента внутренней политики назначен Даниил Гончарук.

Департамент записи актов гражданского состояния возглавит Ольга Андросова.

Руководить департаментом по делам молодежи будет Елена Томчук.

Департамент по защите государственной тайны, информационной безопасности и мобилизационной подготовке возглавит Сергей Глухов.

Главой департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей назначен Павел Мезенин.

Руководить департаментом по профилактике коррупционных и иных правонарушений будет Александр Курочкин.

Государственную ветеринарную инспекцию возглавит Дмитрий Кузин.

Государственная жилищная инспекция продолжит работать под руководством Евгения Баршая.

Инспекцию по охране объектов культурного наследия возглавит Владимир Осецкий.

Главой инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства назначенВячеслав Рябов.

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией самоходных машин и других видов техники, аттракционов начнет работу под руководством Евгения Кирик.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]