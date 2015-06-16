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Вчера, 21:21

Парламентарии взвешивают все «за» и «против» сокращения новогодних каникул

Парламентарии взвешивают все «за» и «против» сокращения новогодних каникул

Источник фото: pixabay.com

В Совфеде оценили идею сенатора сократить новогодние каникулы

Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал предложение о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января, сообщают «Вести:Приморье».

«Понятна мотивация — свести к минимуму и экономические, и финансовые потери, которые принёс нам коронавирус. Будем, естественно, обсуждать эту инициативу», — сказал сенатор.

Рязанский отметил, что по данному предложению остаются вопросы, уточняет RT.

«Я имею в виду, что делать с детьми в это каникулярное время, как быть родителям с детьми, как спланировать отдых детей в зимнее время... Может быть коллеги из комитета по образованию будут искать ответы на эти вопросы, может быть, в изменении графика учебного. Поэтому сейчас не будем давать категоричных ответов на данную инициативу. Надо выслушать все «за» и «против». Потому что здесь вопрос не только экономический, он и социальный, касается и состояния образовательной системы — он комплексный», — заключил парламентарий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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