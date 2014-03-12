Сенатор прокомментировал закон о запрете «разрешённого зла»

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал вступление в силу в России закона о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, сообщают «Вести:Приморье».

«Я совершенно осознанно поставил свою подпись под этим законом. Этот запрет — часть стратегии общей борьбы за здоровый образ жизни», — сказал сенатор в интервью RT.

По его словам, необходимо цивилизованно решать вопросы о нераспространении «разрешённого зла».

«Эти заведения не оказывали услуг по общественному питанию в привычном смысле. Я считаю данный закон правильным и справедливым. Мест же, где можно цивилизованно выпить и поужинать с друзьями, у нас и так достаточно», — заключил Рязанский.

Напомним, ранее мы сообщали, с 5 мая в России начал действовать закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, находящихся в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Отмечается, что данный запрет распространяется на заведения площадью менее 20 кв. м. При этом региональным властям дается право вводить дополнительные ограничения, которые увеличивают минимально возможную площадь таких заведений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]