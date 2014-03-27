Закон подписан: проверке подвергнутся торговые точки по продаже алкоголя

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу алкоголя в жилых домах заведениям площадью менее 20 квадратных метров, регионы могут ужесточать это требование, сообщают «Вести:Приморье». Об этом говорится на сайте Кремля.

В сообщении уточняется, продажа алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, допускается, только если общая площадь зала обслуживания посетителей в таких объектах составляет не менее 20 квадратных метров.

Регионам предоставлено право вводить дополнительные ограничения в части увеличения размера площади зала, в том числе полный запрет продажи алкоголя в многоквартирных домах.

Автор законопроекта, депутат Госдумы Александр Хинштейн отмечал, что речь идет о так называемых наливайках — заведениях, которые располагаются на первых этажах жилых домов и где алкогольные напитки продают по ночам. По его словам, граждане часто жалуются на подобные заведения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]