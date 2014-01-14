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Закон вступил в силу: некоторые предприниматели могут лишиться бизнеса

Закон вступил в силу: некоторые предприниматели могут лишиться бизнеса

Источник фото: pixabay.com

С 5 мая в России начал действовать закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, находящихся в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, сообщают «Вести:Приморье». Об этом пишет «Парламентская газета».

Отмечается, что данный запрет распространяется на заведения площадью менее 20 кв. м.

При этом региональным властям дается право вводить дополнительные ограничения, которые увеличивают минимально возможную площадь таких заведений.

Соответствующий закон был принят 17 апреля Федеральным собранием, а 24 апреля подписан президентом России Владимиром Путиным.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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