Против сокращения новогодних каникул выступили граждане РФ

Большинство россиян не согласны с мнением, что новогодние каникулы нужно сократить, сообщают «Вести:Приморье». Доля противников такого решения выше среди молодых людей до 44 лет показало исследование HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно исследованию, 59% респондентов не согласны с предложениями сократить новогодние каникулы, за выступает около трети опрошенных (31%). Доля противников такого решения чуть выше среди женщин (62%), чем среди мужчин (56%).

Исследование также показало, что чем старше были опрошенные, тем охотнее они соглашались с тем, что количество дней отдыха необходимо сократить. С предложением согласились 53% соискателей в возрасте от 55 лет, среди 45-54 летних - 51%, среди 35-44 летних - 42%, среди 25-34 летних - 28%, среди 18 -24 летних - 15%, а среди тех, кому 17 лет и меньше - всего 10%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]