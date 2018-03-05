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«Это дискриминация»: мужчины недовольны результатами исследований

«Это дискриминация»: мужчины недовольны результатами исследований

Источник фото: pixabay.com

Более 40% мужчин считают дискриминацией свой более поздний выход (пять лет разница) на пенсию, сообщают «Вести:Приморье».

С таким утверждением согласны 28% женщин, об говорится в результатах исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

Отмечается, что большинство опрошенных все-таки не считают более поздний выход мужчин на пенсию дискриминацией: среди женщин такой позиции придерживается 50% респондентов, среди мужчин - 44%.

Опрос проводился 13 февраля 2020 года среди 1600 женщин и мужчин старше 18 лет по всей территории РФ. В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет, проживающих на территории РФ, отмечает ТАСС.

Однако большинство опрошенных не считают дискриминацией то, что мужчины выходят на пенсию позже женщин. Согласны с существующим положением дел 50% женщин и 44% мужчин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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