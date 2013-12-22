31 декабря станет выходным днем у половины россиян

Последний день этого года будет рабочим лишь в 53% компаний. Те, кому всё же выпало трудиться 31 декабря, уже планируют взять отгул, отпуск или больничный. Новогодние праздники и так наносят экономике страны ущерб в триллионы рублей, сокрушаются экономисты. Один день ситуацию кардинально уже не изменит, но и всеобщий отдых ее явно не улучшит, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на «Известия».

От лица работодателей в выборку исследования попали 700 представителей компаний. В подавляющем большинстве (86%) компаний, где 31 декабря будут трудиться, сотрудников отпустят домой пораньше. В оставшихся 14% рабочий день решили не сокращать.

Отметим, на прошлой неделе идею перенести один день январских каникул на 31 декабря обсуждали в Госдуме. 25 ноября с предложением сделать этот день официальным выходным выступил глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР), в среду он же внес в нижнюю палату парламента соответствующий законопроект.

К слову, это далеко не первая такая инициатива. На этот раз четкого «нет» идее пока не сказали ни чиновники, ни законодатели. В Минтруде отказались от комментариев. Первый зампред фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев заявил, что вопрос должен быть обсужден на уровне российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям. В нее входят представители работодателей, профсоюзов и чиновники.

— Сначала нужно понять их отношение к тому, чтобы 31 декабря стало выходным днем. Если эти три стороны договорятся, то в этом случае партия выскажет свою позицию. Пока делать какие-то однозначные выводы, на мой взгляд, преждевременно, — сказал парламентарий.

В этом году 31 декабря выпадает на вторник и по производственному календарю считается рабочим днем, укороченным на час.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]