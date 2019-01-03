1 сентября предлагают сделать выходным днем для отдельной категории граждан

Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила вице-премьеру Татьяне Голиковой предоставить родителям первоклассников право на дополнительный оплачиваемый выходной 1 сентября, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости.

Анна Маркс отмечает, что, по данным опроса института, проведенного с 1 по 10 августа среди 1,6 тысячи родителей из 75 регионов, 56% участников намерены проводить ребенка на первый урок. Большинство (83%) заявили, что им нужно брать для этого отгул или отпуск за свой счет. Еще четверть планируют договориться с работодателем, чтобы начать рабочий день 1 сентября на несколько часов позднее установленного графика.



Однако 37% родителей заявляют, что не могут отпроситься по таким причинам, как снижение доходов в период пандемии, невозможность отлучиться на несколько часов в связи со спецификой работы, а также отказ со стороны руководства.



Отмечается, что, по мнению психологов, присутствие родителей на линейке 1 сентября, в частности для учащихся начальной школы и особенно первоклассников, крайне важно для внутреннего спокойствия ребенка, "испытывающего сильный стресс в связи с резкой сменой игровой обстановки детского сада на учебную, и способствует его быстрой и комфортной адаптации к новой среде".





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]