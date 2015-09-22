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Перенос начала учебного года допустили в Минобрнауки. Но не для всех

Перенос начала учебного года допустили в Минобрнауки. Но не для всех

Источник фото: pixabay.com

Министерство науки и высшего образования допускает перенос начала учебного года или его старт в дистанционном режиме, если начнется вторая волна коронавируса, сообщают «Вести:Приморье». Об этом на пресс-конференции сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.

Он отметил, что в зависимости от ситуации, "вузы по собственному решению могут перенести начало учебного года максимум на два месяца, либо учебный год может быть начат в дистанционном формате", уточняет "РГ".

- Уже сегодня по законодательству университеты по решению ученого совета имеют право перенести начало учебного года на срок вплоть до двух месяцев, - заявил Афанасьев. - Второй вариант - совсем критический, мы на него не рассчитываем, хотя к нему готовы: начать учебный год в дистанционном режиме.

Но пока в Минобрнауки рассматривают базовый сценарий, по которому новый учебный год начнется в привычном очном формате 1 сентября 2020 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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