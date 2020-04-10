Во Владивостоке завершился учебный год для учащихся 1-8-х классов

Сегодня завершился учебный год для учащихся 1-8-х классов, старшеклассники уйдут на каникулы до 5 июня.



Учебный год для учеников 1-8-х классов закончился сегодня, 20 мая. 9-10-е классы закончат учиться 29 мая, одиннадцатиклассники – 5 июня. Последняя четверть для школьников прошла в дистанционном формате.

Напомним, что ранее министерство образования Приморья рекомендовало школам завершить учебный год поэтапно, с 20 мая по 5 июня. А Министерство просвещения России решило перенести ЕГЭ с 8 июня на более поздний срок. В Приморье планируется утвердить новые даты в ближайшее время. При этом основной государственный экзамен для девятиклассников в 2020 году проводить не будут.

Кроме того, выпускные вечера в приморских школах могут перенести на более позднее время. Соответствующие рекомендации озвучили в региональном министерстве образования. По словам главы ведомства Натальи Бондаренко, проведение массовых праздничных мероприятий чревато неоправданными рисками в сложившихся эпидемиологических условиях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]