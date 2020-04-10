Новости Общество
Сегодня, 16:44

Во Владивостоке завершился учебный год для учащихся 1-8-х классов

Во Владивостоке завершился учебный год для учащихся 1-8-х классов

Источник фото: Общественная служба новостей

Сегодня завершился учебный год для учащихся 1-8-х классов, старшеклассники уйдут на каникулы до 5 июня.
 
Учебный год для учеников 1-8-х классов закончился сегодня, 20 мая. 9-10-е классы закончат учиться 29 мая, одиннадцатиклассники – 5 июня. Последняя четверть для школьников прошла в дистанционном формате.

Напомним, что ранее министерство образования Приморья рекомендовало школам завершить учебный год поэтапно, с 20 мая по 5 июня. А Министерство просвещения России решило перенести ЕГЭ с 8 июня на более поздний срок. В Приморье планируется утвердить новые даты в ближайшее время. При этом основной государственный экзамен для девятиклассников в 2020 году проводить не будут.

Кроме того, выпускные вечера в приморских школах могут перенести на более позднее время. Соответствующие рекомендации озвучили в региональном министерстве образования. По словам главы ведомства Натальи Бондаренко, проведение массовых праздничных мероприятий чревато неоправданными рисками в сложившихся эпидемиологических условиях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме