Российские школьники справились с пробными ЕГЭ и ОГЭ в онлайн режиме не хуже выпускников 2019 года

Участниками пробных экзаменов стали 126 тысяч школьников из 72 субъектов РФ. Школьники могли выбрать один или несколько предметов из школьной программы и бесплатно попробовать свои силы в написании экзамена в формате государственной итоговой аттестации. Суммарно за 2 недели пробных экзаменов организаторы провели около 300 тысяч пробных ЕГЭ и ОГЭ в онлайн режиме.

Как сообщает российская образовательная компания MAXIMUM Education, участниками пробных ЕГЭ стали 62 тысячи выпускников. Самыми популярными предметами среди школьников стали русский язык, его выбрали 18 385 школьников, и профильная математика – 14 758 человек. Самыми востребованными предметами по выбору стали обществознание – 8 912 человек, физика – 4 531 человек, биология – 4 271. Самым непопулярным предметом стала литература – ее выбрали для сдачи 1 598 человек.

Свои силы в написании экзаменов смогли попробовать и девятиклассники – суммарно участниками пробных онлайн ОГЭ стали 64 тысячи школьников. Самыми популярными экзаменами среди девятиклассников стали математика (29 995 участников) и русский язык (11 935 участников).

Лучше всего выпускники справились с ЕГЭ по химии – 64,2 балла, биологии – 63,4, информатике – 62,3, истории – 60,9 и русскому языку - 57,2. Хуже всего с литературой – 46,9, физикой – 49,4 и профильной математикой – 50,6. Участники пробных ОГЭ справились с русским языком на 19,1 первичный баллов из 33(«тройка) и математикой на 16,3 баллов из 32(«четверка»).

Участниками пробных ЕГЭ стали выпускники из 72 субъектов, пробных ОГЭ школьники из 68 субъектов РФ. Самыми активными стали школьники из Москвы – 16250 участников. В топ также вошли школьники из Татарстана – 8 027 человек, Саратовской области – 7 534 человек, Волгоградской области – 5 960 человек, Липецкой области – 5 354 человек и Санкт-Петербурга – 5 113 человек.

Пробные экзамены проходили в апреле в онлайн формате в соответствии с процедурой проведения государственной итоговой аттестации: ограниченное время на экзамен, обязательный вводный инструктаж, экзамен состоял из двух частей.

Напомним, учебный год для учеников 1-8-х классов закончился 20 мая. 9-10-е классы закончат учиться 29 мая, одиннадцатиклассники – 5 июня.

Ранее министерство образования Приморья рекомендовало школам завершить учебный год поэтапно, с 20 мая по 5 июня. А Министерство просвещения России решило перенести ЕГЭ с 8 июня на более поздний срок. В Приморье планируется утвердить новые даты в ближайшее время. При этом основной государственный экзамен для девятиклассников в 2020 году проводить не будут.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]