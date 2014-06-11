Стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку в Приморье

В Приморье озвучили результаты сдачи ЕГЭ по русскому языку, сообщают «Вести:Приморье». 27 выпускников края получили высшую оценку за экзамен – 100 баллов, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

Как уточнили в министерстве образования Приморского края, в этом году русский язык стал самым популярным предметом для сдачи среди выпускников. На него заявились 8 667 человек. В результате экзамен было решено проводить в течение двух дней – 6 и 7 июля.

«27 выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку в Приморье. Это максимальное количество отличников за последние 5 лет. Так, в 2016 году на высшую отметку сдали экзамен 8 человек, в 2017 – 7, в 2018 – 26, в 2019 – 13», – обозначила министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

Министр также сообщила, что отличники представляют Владивосток, Артем, Находку, Лазовский и Октябрьский округа, Спасск-Дальний, Уссурийск и ЗАТО Фокино.

«Почти 24% участников ЕГЭ набрали 80 и более баллов за экзамен по русскому языку. Это на 5% больше чем в 2019 году», – уточнила Наталья Бондаренко.

Отметим, основной период сдачи ЕГЭ проходит с 3 по 25 июля в Приморье. Экзамены сдают почти 10000 выпускников нынешнего года и прошлых лет. После русского языка наиболее востребованными также стали профильная математика – на предмет заявились 5252 человека, обществознание – 4411, физика – 2259, история – 1726.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]