Количество 100-балльников ЕГЭ по физике увеличилось в Приморье

В министерстве образования Приморского края озвучили результаты ЕГЭ по физике. Знания по предмету защищали 2062 человека, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

В текущем году в крае – 99 высокобалльников. Пять человек получили наивысшую оценку – 100 баллов. Это хороший результат. В прошлом году такой уровень знаний продемонстрировали всего два человека.

Ранее в Приморье озвучили результаты сдачи ЕГЭ по другим предметам. Так, по словам министра образования края Натальи Бондаренко, 100 баллов получили четыре человека по профильной математике, 14 – по русскому языку. Кроме того, ребята достойно сдали химию, литературу и географию.

Всего в 2021 году ЕГЭ сдают более 11 тысяч выпускников. Экзамены проходят с соблюдением всех необходимых санитарных требований, в частности в помещениях своевременно проводят уборку и дезинфекцию, на входе измеряют температуру, выдерживается социальная дистанция.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]