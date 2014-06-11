В Приморье увеличилось количество 100-балльников на ЕГЭ

В Приморье завершился основной период сдачи ЕГЭ – он длился с 3 по 25 июля. Экзамены сдавали почти 10 000 выпускников текущего года и прошлых лет, сообщают «Вести:Приморье».

На сегодняшний день краевым министерством образования получены результаты ЕГЭ–2020 по нескольким предметам. В частности, радуют итоги экзаменов по русскому языку – 27 человек получили 100 баллов.

«27 выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку в Приморье. При этом, напомню, что в 2016 году у нас было всего восемь таких человек, в 2017 – семь, в 2018 – 26, в 2019 – 13», – обозначила министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

Министр также сообщила, что получившие 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку выпускники представляют Владивосток, Артем, Находку, Лазовский и Октябрьский округа, Спасск-Дальний, Уссурийск и ЗАТО Фокино, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

«Почти 24% участников ЕГЭ набрали 80 и более баллов за экзамен по русскому языку. Это на 5% больше чем в 2019 году», – уточнила Наталья Бондаренко.

По два выпускника получили 100 баллов за сдачу ЕГЭ по физике. В прошлом году таким результатом мог похвастаться только один человек. Еще двое заслужили по 100 баллов по литературе – результат остался на уровне прошлого года. Сразу шесть человек заработали по 100 баллов за ЕГЭ по истории.

«В последние пять лет ежегодно максимум два выпускника получали по 100 баллов за ЕГЭ по этому предмету», – подчеркнула Наталья Бондаренко.

Отмечаются позитивные тенденции по сдаче ЕГЭ и по другим предметам. Так, по сравнению с прошлым годом вдвое уменьшилось количество детей, которые не преодолели минимальный порог по баллам по географии. По информатике значительно возросло количество выпускников, набравших 80 и более баллов.

Отметим, во время основного периода сдачи ЕГЭ в крае действовало всего 75 пунктов проведения экзаменов, каждый из которых оборудовали с учетом требований санитарно-эпидемиологической безопасности. В частности, на входах организовали температурный контроль, на всей территории образовательных учреждений нанесли дистанционную разметку, призванную помочь выпускникам держаться на безопасном расстоянии друг от друга – минимум 1,5 метра. Все помещения регулярно обрабатывали дезинфицирующими средствами, в аудиториях включили бактерицидные лампы, в общей доступности находились средства индивидуальной защиты и антисептики.

Самым популярным предметом для сдачи ЕГЭ в этом году стал русский язык – на экзамен заявились 8667 человек. Следом по востребованности идут профильная математика – 5252, обществознание – 4411, физика – 2259, история – 1726, биология – 1653, английский язык – 1346, химия – 1211, информатика и ИКТ – 897, литература – 553 и география – 189.

Кроме того, девять выпускников из Владивостока и Находки заявили о желании сдавать ЕГЭ по китайскому языку.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]