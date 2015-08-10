Образование 2020: признают ли школьные экзамены равносильными ЕГЭ

Правительство РФ сможет принять решение о признании результатов промежуточной аттестации в качестве результатов ОГЭ и ЕГЭ и основания для выдачи аттестатов. Законопроект, входящий в "антивирусный" пакет поправок, прошел в Госдуме первое чтение, сообщают «Вести:Приморье».

- И дети, и родители сегодня будут знать, что при любом варианте развития событий это не будет потерянный год, эти проблемы будут решены, - подчеркнул глава комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Поправки приняты в связи в пандемией COVID-19. Документ касается образовательных программ основного общего и среднего общего образования.

Ранее в Минпросвещения анонсировали, что 12 мая объявят, начнутся ли экзамены 8 июня, или их снова перенесут на более поздний срок. На фоне пандемии звучали предложения вообще отменить ЕГЭ, но поддержки у властей они не нашли.

Напомним, ранее заместитель Министра просвещения Дмитрий Глушко уточнял, в этом учебном году большинство школ завершат учебный год для 1–8-х классов 15 или 16 мая в зависимости от графика работы образовательных организаций – соответствующие рекомендации ранее подготовило Министерство просвещения.

«Надо сконцентрироваться на подготовке учащихся 9-х и 11-х классов к ОГЭ и ЕГЭ. Кроме того, после 15 мая будут продолжены занятия для всех желающих – без оценок и домашних заданий. Это будут уроки-консультации», – сообщил Дмитрий Глушко.

Занятия будут проводить педагоги-предметники и специалисты дополнительного образования.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]