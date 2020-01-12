В Министерстве просвещения решили вопрос выдачи школьной золотой медали

В правительстве прошло совещание под председательством Татьяны Алексеевны Голиковой. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов озвучил решения, которые были приняты и будут реализованы в нормативной базе, сообщают «Вести:Приморье». Об этом пишет «РГ».

"Что касается выдачи аттестатов о среднем общем образовании с отличием и медали за особые успехи в обучении, они в 2021 году будут выдаваться с учетом результатов Единого государственного экзамена. Напомню, что в 2020 году аттестаты с отличием можно было получить на основе школьных оценок, без ЕГЭ. И мы сразу увидели взрывной рост количества таких аттестатов, где были все пятерки. Поэтому принято решение: если школьник уверен в себе и идет на медаль "За особые успехи в учении", то получает аттестат с отличием с учетом результатов ЕГЭ. Но, как правило, такие выпускники поступают в вуз. Поэтому они и сдают Единый государственный экзамен", отметил Кравцов.

Ранее стало известно, что сдавать ЕГЭ могут только те ученики школ, кто собирается поступать в вуз.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]