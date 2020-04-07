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Поступление 2020: Как будут зачислять в колледжи

Поступление 2020: Как будут зачислять в колледжи

Источник фото: pixabay.com

Зачисление в колледжи пройдет по аттестатам, сообщают «Вести:Приморье».

Зачисление в колледжи в текущем году состоится по аттестатам, отмена ОГЭ на это не повлияет. Об этом сообщил в пятницу министр просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире канала "Россия-24".

"Отмена основного государственного экзамена - вынужденная мера. По понятным причинам. Принято решение, что поступление в средние профессиональные образовательные учреждения будет на основе аттестатов, а аттестаты будут выданы на основе текущих оценок", - сказал Кравцов.

Отменим, на прошлой неделе пресс-служба Министерства просвещения РФ сообщила, что основные государственные экзамены по русскому языку и математике для учеников девятых классов будут отменены в текущем году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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