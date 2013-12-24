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Вчера, 21:11

"Большая перемена": учителям хотят добавить два выходных

"Большая перемена": учителям хотят добавить два выходных

Министр просвещения России Сергей Кравцов рекомендует сделать 30 и 31 декабря нерабочими днями для педагогов в текущем году, - Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале ведомства «Большая перемена».

«Я прошу найти возможность руководителям региональных органов управления образованием сделать 30 и 31 декабря нерабочими днями для педагогов, сохранив при этом все обязательства по оплате труда», — сказал министр. 

Ранее президент Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам призвал регионы сделать в этом году 31 декабря выходным.  Глава государства заявил, что работа в этот день «очень своеобразная». Однако по действующем закону, отметил президент,  в такие короткие сроки нельзя ввести выходной на федеральном уровне, - сообщает "Парламентская газета".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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