Путин согласился объявить выходные с 1 по 10 мая

С предложением сделать выходными дни с 4 по 7 мая выступил Роспотребнадзор. По мнению Анны Поповой, это необходимо в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РБК, президент Владимир Путин согласился с предложением Роспотребнадзора сделать нерабочими дни между майскими праздниками.

С соответствующим предложением к президенту обратилась глава ведомства Анна Попова. Она объяснила, что в условиях распространения коронавирусной инфекции существует определенный риск, когда граждане на общественном транспорте то уезжают из городов, то возвращаются обратно. «Такое решение позволит сделать эпидемиологический прогноз более стабильным», — сказала она.

Путин с Поповой согласился. «Я уже неоднократно сам говорил, что и на федеральном, и на региональном уровне буду призывать всех коллег прислушаться к мнению специалистов, к вирусологам, к тем, кто не просто профессионально разбирается в этих вопросах, а кто борется с инфекцией, особенно в последний год, получив глубокую информацию о COVID-19. Если вы считаете, то это необходимо, хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я соответствующий указ подпишу», — пообещал президент.

Поскольку в этом году 1 и 9 мая выпадают на выходные, дополнительными нерабочими днями были изначально объявлены 3 и 10 мая. Дни с 4 по 7 мая официально были рабочими.

Как сообщила на встрече с главой государства Попова, в течение последних недель в стране замедлились темпы снижения уровня заболеваемости. «Если в марте это было минус 13 % в неделю, то сейчас это меньше процента за последние три недели, мы практически стоим, как и было сказано. В ряде субъектов мы остановились окончательно. И есть тенденция, которая говорит о том, что ситуация может осложниться», — отметила она.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]