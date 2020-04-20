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Путин сделал очередное заявление по коронавирусу
Президент России Владимир Путин во время встречи с медработниками по видеоконференции заявил, что эпидемия коронавирусной инфекции в России отступает, сообщают «Вести:Приморье».
«Благодаря усилиям всего общества, ответственности граждан и, конечно, героической работе [медиков] эпидемия начинает отступать», — цитирует РИА «Новости» слова президента.
Однако глава государства считает, что борьба с COVID-19 все равно продолжается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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