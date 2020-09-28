Президент Путин высказался о снятии ограничений по коронавирусу

В России появилась возможность об аккуратном снятии ограничений по коронавирусу, сообщают «Вести:Приморье». Об этом заявил президент Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

Владимир Путин отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране становится стабильной. «Количество тех, кто выздоровел, превышает количество тех, кто заболел, количество инфицированных снижается», — сказал президент.

Напомним, 216 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Приморском крае за последние сутки. С нарастающим итогом число заболевших составило 35 487 человек. Всего в крае с инфекцией справились 26 808 граждан. Умерли 503 человека.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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