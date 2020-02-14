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Президент высказал мнение о качестве российских лекарств

Президент высказал мнение о качестве российских лекарств

Источник фото: pixabay.com

Путин назвал российские лекарства лучшими в мире, сообщают «Вести:Приморье». Президент надеется, что вакцина от коронавируса появится совсем скоро, а лекарства от COVID-19 в России уже есть - причем лучшие в мире, отмечает РИА Новости.

"Будем надеяться, что в самое ближайшее время, может, вакцина появится", - заявил глава государства на видеоконференции с медиками.

"У нас появились лекарственные препараты, на мой взгляд, наверное, лучшие в мире по качеству, по чистоте", - оценил Владимир Путин. Это говорит о высоком уровне российской науки, считает он.

Благодаря усилиям всего общества, ответственности граждан и героической работе медиков эпидемия начинает отступать​​​, констатировал президент. "Но борьба с ней продолжается", - сказал он.

Глава государства заметил, что позже нужно будет сделать выводы по поддержке наиболее востребованных направлений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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