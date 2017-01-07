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Путин сделал важное заявление о коронавирусе

Путин сделал важное заявление о коронавирусе

Пик распространения коронавируса в России, по мнению специалистов, считается пройденным, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны страны Сергеем Шойгу, сообщают «Вести:Приморье».

"Надо сказать, что мы сейчас от них тоже получаем, от некоторых, предложения о помощи. Правда, пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным. Но, тем не менее, всё, что вы сделали, идет в общую копилку нашего взаимодействия с партнерами во всем мире", - заявил Путин в ходе рабочей встречи, которая прошла во вторник в режиме видеоконференции, отмечает РИА Новости.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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