Правительство изменило порядок расчетов оплаты за электроэнергию

Правительство РФ утвердило изменения по расчетам на оптовом и розничном рынках электрической энергии и мощности в связи с ранее принятыми мерами по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, сообщают «Вести:Приморье».

Изменение вступило в силу 30 апреля. Постановление опубликовано на сайте Правительства.

При расчете потребления электроэнергии рабочими сутками (рабочими днями) считаются дни «с понедельника по пятницу, за исключением случаев, когда указанные дни являются нерабочими праздничными днями или рабочими днями, на которые перенесены выходные дни.

Такой расчет действует для периода с 1 апреля 2020 года до 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором истекают установленные Президентом РФ нерабочие дни в связи с мерами по противодействию коронавирусной инфекции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]