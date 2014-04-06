Как будем отдыхать? Календарь выходных дней на майские праздники

В 2020 году майские праздники сохранятся, несмотря на пандемию коронавируса и режим самоизоляции. Праздничная неделя будет самой длинной в году — всего в начале мая россияне будут отдыхать восемь дней, сообщают «Вести:Приморье».

«С 1 по 5 мая — выходные по поводу празднования Первомая, а с 9 по 11 — Дня Победы в Великой Отечественной войне», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на календарь нерабочих дней в 2020 году. 6, 7 и 8 мая будут рабочими днями.

Формально майскими праздниками считаются только 1 и 9 мая. Однако День весны и труда выпадает на пятницу, сливается с выходными 2 и 3 мая и дополняется нерабочими днями 4 и 5 мая. В 2020 году их перенесли с 4 и 5 января, так как они выпали на новогодние выходные. День Победы накладывается на выходной день, поэтому 11 мая, понедельник, будет нерабочим днем. Выходные распространяются на все школы и вузы.

Традиционные массовые мероприятия, которые приходятся на начало мая, в частности парад Победы и шествие «Бессмертного полка», перенесли на более поздний срок.

На время праздников власти могут продлить режим самоизоляции, поскольку пик заболеваемости коронавирусом, как считают специалисты, придется на конец апреля и начало мая, напоминает RNS.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]