Восемь выходных дней ждут россиян в майские праздники

С 1 по 5 мая россияне будут отдыхать в связи с празднованием Первомая.

1 мая выпадает на пятницу. Понедельник и вторник, 4-5 мая, станут выходными благодаря переносу нерабочих дней с 4-5 января 2020 года, которые выпали на новогодние выходные.

Следующие праздничные дни с 9 по 10 мая – россияне будут отмечать День Победы. 9 мая придётся на субботу, поэтому понедельник, 11 мая, объявляется нерабочим днём.

Рабочими остаются три дня – с 6 по 8 мая.

Напомним, торжества, посвященные Дню Победы, перенесены из-за эпидемиологической обстановки в стране.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]