О зарплате учителей на ЕГЭ рассказал министр образования

Сергей Кравцов рассказал на онлайн-пресс-конференции с участием редакторов ведущих российских СМИ в информационном агентстве «Интерфакс», как во время ЕГЭ будут работать учителя, которые считаются организаторами экзамена, сообщают «Вести:Приморье».

Что с отпусками и зарплатами учителей, которые будут работать на ЕГЭ?

"Все вопросы, связанные с отпусками, проработаны, - подчеркнул министр. - Кто-то выйдет из отпуска, будет дополнительная доплата. Если вопросы остаются, нужно обращаться в министерство, мы возьмем вопрос на контроль".

Также Сергей Кравцов выразил надежду, что детские сады, школы, колледжи и техникумы откроются в 1 сентября для очного обучения. При этом будут действовать определенные требования Роспотребнадзора.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]