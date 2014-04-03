Аттестаты без ЕГЭ и ОГЭ получат школьники сегодня

Школы приступили к выдаче аттестатов выпускникам без ЕГЭ и ОГЭ. Соответствующие постановления правительства, приказы министерства просвещения и Рособрнадзора опубликованы, сообщают «Вести:Приморье».

Школьники уже с 15 июня смогут подавать документы в техникумы и колледжи. В некоторых регионах они открывают приемную кампанию уже сегодня.

- 15 июня, как и планировалось, все регионы смогут выдать аттестаты. Каждый школьник, чьи отметки соответствовали, получит свой аттестат, и мы за этим проследим, - рассказал на брифинге в "Интерфаксе" министр просвещения Сергей Кравцов.

По его словам, ЕГЭ начнется 29 июня с пробного экзамена, который пройдет без детей - для отработки всей технологии. А 3 июля на Единый госэкзамен уже придут выпускники. Причем только те ребята, которым ЕГЭ необходим для поступления в вузы. По оценкам, ЕГЭ будут сдавать порядка 640 тысяч выпускников этого года, отмечает «РГ».

Министр перечислил меры, утвержденные в рекомендациях Роспотребнадзора для всех регионов. На входе в пункты проведения экзамена будут измерять температуру, организаторы будут не старше 65 лет. Участники экзамена должны сидеть на расстоянии 1,5 метра друг от друга.

- Обязательными также будут обработка рук и ношение масок организаторами экзамена, - добавил Сергей Кравцов. - Требование к ученикам надевать маски и перчатки зависит от ситуации в регионе. Ближе к экзаменам все будет сказано. Сегодня нет требований носить маски для сдающих экзамены, только для организаторов. При обнаружении высокой температуры при термометрии, вопрос будет решаться на месте. Увеличено количество резервных дней, поэтому можно будет прийти в резервный день. И принято решение об августе. Те, кто придет сдавать в августе, успеют поступить.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]