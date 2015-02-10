Министр просвещения успокоил родителей школьников по поводу ЕГЭ

Школьники смогут сдать все ЕГЭ по выбору. Министр просвещения Сергей Кравцов успокоил родителей школьников по поводу того, сколько предметов ЕГЭ нужно будет сдавать для поступления в вуз. Ребята смогут сдать все предметы, которые они выбрали и которые нужны им для поступления на ту или иную специальность в вузе, сообщают «Вести:Приморье».

- Школьники еще в начале 2020 года определились с тем, какие предметы по выбору они могут сдавать. Все предметы, которые они выбрали для поступления в вуз, они смогут сдать - никаких ограничений тут не будет, - подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов. - Речь идет о том, что чаще всего выпускники сдают именно два предмета по выбору. Гораздо реже - три или четыре. Но речи о том, чтобы сократить выбор школьников, не идет.

- Сколько экзаменов выпускник выбрал для поступления в вуз, столько и остается, - подчеркнул Сергей Кравцов. - Сколько ЕГЭ и по каким предметам засчитывать как вступительные испытания, на какие специальности - это решают вузы. Если вуз устанавливает три экзамена, значит нужно будет принести результаты ЕГЭ по трем экзаменам. Для всех учащихся будут обеспечены соответствующие условия.

Если вуз устанавливает три экзамена, значит, нужно будет принести результаты ЕГЭ по трем экзаменам

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]