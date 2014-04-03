Только два предмета по ЕГЭ будут сдавать школьники

Только два предмета сдадут школьники в рамках ЕГЭ-2020, те, которые необходимы им для поступления в высшее учебное заведение, заявил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.

"Те выпускники 11 классов, которые планируют продолжать свое обучение в вузах, им, конечно, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в вуз и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ", — сказал Глушко в эфире канала "Россия 24".

Также Глушко отметил, что ЕГЭ пройдет по единому для всей страны расписанию. В свою очередь, заместитель министра просвещения Виктор Басюк на заседании Российского союза ректоров заявил, что министерство может отменить обязательные экзамены по русскому языку и базовой математике для поступающих в вузы в этом году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]