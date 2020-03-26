Первый замминистра просвещения рассказал о возврате на онлайн-обучение

Всеобщего возврата на дистанционное обучение в России не произойдет, но только если все будут соблюдать профилактические и санитарные требования. Об этом заявил в интервью ТАСС первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко, сообщают «Вести:Приморье».

«Мы уверены, что соблюдение профилактических мероприятий, санитарных, гигиенических правил каждым человеком позволят избежать перехода на дистанционное обучение и массового закрытия на карантин», - отметил Глушко.

На дистанционное обучение сегодня переведено 95 школ, сообщил Глушко.

"Мы ведем ежедневный мониторинг ситуации по школам, видим количество отдельных классов, которые закрываются на карантин на 5, 7 или 14 дней, - уточнил он. - Видим и количество школ, которые перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса, на сегодняшний день их 95. Это число очень незначительно растет, при этом часть школ после закрытия на карантин потом открываются, но появляются какие-то новые, отмечает «РГ».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]