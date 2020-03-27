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О карантине для школьников сообщили в Минпросвещения

О карантине для школьников сообщили в Минпросвещения

Школьников в России не собираются отправлять на домашнее обучение из-за ситуации с коронавирусом. Об этом уточнили в пресс-службе Минпросвещения РФ, сообщают «Вести:Приморье».

«Минпросвещения России не планирует массового перевода школ на дистанционное обучение», — пишет ТАСС. Отмечается, что ситуация с закрытием школ на карантин в регионах находится под пристальным контролем. По данным ведомства, 111 школ закрыты на карантин из-за гриппа. Это показатель не выше данных прошлых лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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