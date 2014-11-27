«Не соответствует действительности»: в Минпросвещения рассказали о переводе школ на «удаленку»

В пресс-службе Минпросвещения сообщили, что информация о переводе школ на дистанционное обучение - не соответствует действительности, сообщают «Вести:Приморье».

- В настоящее время образовательный процесс обеспечивается во всех регионах страны и информация, распространяемая в СМИ о якобы каких-то принятых решений о переходе на дистанционное обучение в масштабах целого региона, не соответствует действительности, - говорится в сообщении ведомства, уточняет «РГ». - Подчеркнем, что по информации регионов в настоящее время занятия приостановлены лишь в около 0,3 % школ в рамках точечных мер, применяемых регионами в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения

В министерстве сообщили, что общая ситуация по стране находится под непрерывным контролем. Информация от регионов по ситуации на местах поступает ежедневно и ведомство ее регулярно проверяет. Министерство также подчеркивает необходимость тщательной проверки каждой информации и более внимательного отношения к ней со стороны СМИ, во избежание ситуаций, вводящих в заблуждение население.

Министерство также подчеркивает необходимость соблюдения всех правил и предписаний органов здравоохранения, что позволит сохранить здоровье школьников и учителей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]