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Полиция: информация о задержании начальника УгРо Хасанского района не соответствует действительности

Полиция: информация о задержании начальника УгРо Хасанского района не соответствует действительности

Размещенная информация о якобы имевшем место задержании начальника ОУР ОМВД России по Хасанскому району не соответствует действительности, сообщают "Вести:Приморье".

Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю официально сообщает, что задержания вышеуказанного сотрудника не производилось. В настоящий момент полицейский находится в очередном отпуске.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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