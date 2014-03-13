Сегодня, 16:55
Полиция: информация о задержании начальника УгРо Хасанского района не соответствует действительности
Размещенная информация о якобы имевшем место задержании начальника ОУР ОМВД России по Хасанскому району не соответствует действительности, сообщают "Вести:Приморье".
Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю официально сообщает, что задержания вышеуказанного сотрудника не производилось. В настоящий момент полицейский находится в очередном отпуске.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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